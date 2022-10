Even aanpassen voor Tyler Wolff bij SK Beveren: “Atlanta is een pak groter, maar Beveren is een leuke, gezellige plek”

Joe Efford viel op door zijn energie, maar ook door zijn vele blessures en gebrek aan efficiëntie voor doel. Jacob Montes had goeie voeten, dat liet hij vorig seizoen zien met een fantastische winning goal tegen Virton. Tactisch was de aanvallende middenvelder echter geen kraan, waardoor hem opstellen bij het begin van de wedstrijd vaak een risico was. Intussen voetbalt hij bij Botafogo in Brazilië.

Tyler Wolff, gehuurd van Atlanta United, kwam alvast aan met iets meer ervaring dan zijn voorganger. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al achttien wedstrijden in de MLS. Bij SK Beveren wil hij vooral bijleren. “Het voelt goed om die minuten te krijgen”, aldus Wolff. “Het is tof om met mijn ploegmaats wedstrijden te kunnen spelen. We spelen ook goed voetbal, met veel intensiteit en kwaliteit voor doel. Als we dat blijven aanhouden, kunnen we veel doen tegen de andere teams in de reeks. Het gaat goed op training en de volgende stap is die progressie doortrekken naar de wedstrijden en van belang kunnen zijn voor de ploeg. De promotie blijft het grootste doel, maar persoonlijk hoop ik ook zoveel mogelijk minuten te kunnen maken.”

Nieuwe ervaringen

Van de Verenigde Staten naar België is een serieuze stap, zeker op zo’n jonge leeftijd, maar Wolff verwerkt die aanpassing goed. “Ik hou wel van Beveren, het is een leuke, gezellige plek. Iedereen staat hier achter de club ook. Het was een goeie aanpassingsperiode. Atlanta is natuurlijk een pak groter, maar beide steden hebben hun voordelen. Het is goed om nieuwe ervaringen op te doen.”

Ook het voetbal is iets anders. “Ik zie enkele gelijkenissen met de MLS, maar er zijn zeker ook verschillen. Toen ik aankwam, heb ik meteen een gesprek gehad met de coach. Ik heb een goed contact met hem, hij maakt tijd voor mij om te praten over de verschillen met het Amerikaanse voetbal. Dat is zeker positief.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL