Europees kampioen Noah Vandenbranden focust nu op WK bij de profs: “Ploegenachtervolging moet de deur naar de Spelen openen”

Wielrennen juniores Axel Vandamme timmert aan de weg naar boven: “Hoop toch nog één keer te winnen”

Een zege boekte hij na z’n comeback al, maar de honger van Axel Vandamme (18) is niet gestild. De tweedejaarsjunior uit Houthulst hoopt nog één of meer podia in interclubs of UCI-koersen te halen.