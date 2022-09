Europees hockey voor Gantoise en kapitein Antoine Kina: “We zijn completer dan vorig seizoen”

Vicekampioen Gantoise probeert zich donderdag en vrijdag in Hamburg te plaatsen voor de eindfase van de Euro Hockey League. Het duel tegen het Zwitserse Wettingen moet donderdag een zege opleveren, een dag later wacht dan zo goed als zeker een treffen met Amsterdam. “Dat kan een leuke affiche worden”, aldus kapitein Antoine Kina. “Met ons jong team hebben we niets te verliezen.”

Vorig jaar speelde Gantoise op Dragons nog de Ranking Cup van de Euro Hockey League. Een voorsmaakje van wat straks het échte Europese debuut voor het team van coach Pascal Kina wordt. “Die Ranking Cup valt niet te vergelijken met deze tweedaagse”, bevestigt Red Lion Antoine Kina. “Dit is de echte EHL. In de groep wordt er al een tijdje over gesproken, we kijken er naar uit.”

Landskampioen Racing staat in april rechtstreeks in kwartfinale van de prestigieuze Euro Hockey League, Gantoise moet op het terrein van het Hamburgse Harvestehuder twee keer winnen om ook de laatste acht te bereiken. Donderdag om 14.30 uur lijkt de ontmoeting tegen de Zwitserse kampioen Rotweiss Wettingen een ideale opwarmer. Een zege brengt Gantoise vrijdag tegen de winnaar van het duel tussen Amsterdam en Lille. Amsterdam is een grootmacht in het Nederlandse hockey, maar met vijf op vijftien heeft het dit seizoen de start in de Hoofdklasse wel gemist. Kansloos lijkt Gantoise niet.

Bijzondere ervaring

“Heel veel weten we niet over Wettingen, maar dat team moet wel binnen onze mogelijkheden liggen”, zegt Kina. “Een duel tegen Amsterdam zou een zeer leuke affiche betekenen. Amsterdam blijft een topclub en met onze jonge ploeg hebben wij niets te verliezen. Toch ving ik op dat ze er in Amsterdam niet al te gerust in zijn.”

“Omdat Etienne Tynevez en Emile Esquelin geblesseerd zijn, krijgen er enkele 17-jarigen bij ons speelkansen. Die jongens doen het goed en de EHL wordt voor hen een bijzondere ervaring.”

Twee troeven op strafcorner

Gantoise versterkte zich dit seizoen met Roman Duvekot, de Ieren Luke Madeley en Sean Murray én de Franse broers Timothee en Mathis Clement. “In vergelijking met vorig seizoen zijn we, zeker wat onze aanvalslinie betreft, completer”, zegt Kina. “Madeley en Timothee Clement zijn nu onze strafcornerspecialisten. Vorig jaar gebruikten we veel varianten, nu wagen we vooral rechtstreeks onze kans.”

Met vijftien op achttien doet Gantoise het opnieuw goed in de ION Hockey League. “We verloren alleen de openingsmatch tegen Dragons, daarna volgden vijf overwinningen op rij”, zegt Kina. “Begin september zaten we nog in de opbouwfase, daarna ging het match na match beter. We moeten er elke week staan, want in onze Eredivisie zijn er toch zeven à acht teams die een ticket voor de play-offs mogen ambiëren.”

Kina liet zich half mei aan de achillespees opereren en miste daardoor heel wat matchen met de Red Lions om de Pro League. “Het gevoel zit goed, ik hockey momenteel op negentig procent”, besluit hij. “Nu is het een kwestie van die laatste tien procent toe te voegen. Bij de Red Lions volg ik nog een apart programma.”