Eurlings, Tysiak en Detruyer verlengen contract bij OHL: “De begeleiding die je hier krijgt, is enorm”

Hannah Eurlings liet dit seizoen als diepe spits al meermaals zien wat ze in haar marge heeft. De 17-jarige Eurlings maakte begin december haar debuut als Red Flame. In het King Power at Den Dreef Stadion verving ze in de slotfase van de wedstrijd tegen Zwitserland Tessa Wullaert.

“Ik voel me goed bij OHL. Ze geven me vertrouwen", zegt Eurlings aan OHLTV. “In deze ploeg kan ik me volledig ontplooien en het belangrijkste voor mij op deze leeftijd is zeker nog stappen maken en beter worden. Ik voel dat ik sinds het begin van het seizoen al heel veel stappen heb gemaakt. Ik heb mijn debuut mogen maken bij de Red Flames en dat is ook allemaal dankzij de omkadering bij OHL.”

Amber Tysiak kwam afgelopen zomer over van KRC Genk. “Ik tekende in Leuven omdat het project me enorm aanstaat”, zegt de 20-jarige verdedigster aan OHLTV. “De ambitie binnen de club en de stappen die ze zowel op als naast het veld willen zetten, spreken me aan. Voor jonge meisjes is OHL zeker een heel goede ploeg. De begeleiding die je hier krijgt, is enorm.” Tysiak maakte al deel uit van de kern van de Red Flames, maar haar debuut maakte ze nog niet.

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We zijn heel erg trots dat we deze twee jonge Red Flames langer aan ons kunnen binden”, laat CEO van OH Leuven, Peter Willems, op de website van club weten. “Dit past volledig binnen de ambitie van de club. Zij zullen mee de basis vormen voor de uitbouw van een sterk vrouwenteam.”

Afgelopen woensdag kwam OHL met nog meer goed nieuws naar buiten. Ook Marie Detruyer kiest voor een verlengd verblijf in Leuven. “De 16-jarige Detruyer kwam in de zomer over van Gent Ladies. Na een korte passage bij Jong OHL, kreeg de jonge spits haar kans bij OHL Women waar ze geregeld haar minuten meepikt. In de maand oktober werd ze uitgeroepen tot speelster van de maand in de Super League”, klinkt het op de clubsite.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

DD