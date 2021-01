Etienne Hostijn, eerste trainer van Zultse VV, overleden

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWEN Charlotte Coppin bekert zondag met Michelbeke tegen ex-ploeg Asterix Avo: “Eindelijk nog eens match met inzet”

7 januari Dit weekend staan in het vrouwenvolleybal de kwartfinales van de Beker van België op het programma. Een van de affiches is het Oost-Vlaamse duel tussen Saturnus Michelbeke en Asterix Avo. Voor Michelbeke is het de eerste opdracht na maanden zonder competitie, terwijl Asterix wel voort wedstrijden afwerkte. “We zijn maar wat blij eindelijk eens een wedstrijd met inzet te kunnen spelen”, aldus setter Charlotte Coppin, die nog een verleden heeft bij Asterix.