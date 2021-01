Esther Buabadi en Zulte Waregem blijven steken op draw in Charleroi: “Twee punten te weinig gekregen”

Charleroi kwam een week geleden op een diefje in Zulte winnen. Essevee kreeg vrijdagavond de kans om die 1-2-nederlaag uit te wissen, maar bleef steken op een nul-nul. “We speelden nochtans bijzonder gedreven”, blikt Esther Buabadi terug. “De eerste tien minuten waren misschien nog wat onzeker, daarna waren wij zo goed als voortdurend de betere ploeg. We dwongen een aantal doelrijpe kansen af, maar scoren lukte jammer genoeg niet. En we moesten voortdurend oppassen voor de counters van de thuisploeg, want in de omschakeling was Charleroi heel sterk. Iets wat we uit de partij in Zulte onthielden. Ik vind dat we de drie punten verdienden. Dus keerden we met twee punten te weinig terug uit Charleroi.”

Het liefst op het middenveld

Waardoor Zulte Waregem achtste blijft in de stand met één punt meer dan WS Woluwe en drie punten meer dan hekkensluiter Charleroi. Zaterdag staat een thuismatch tegen Club Brugge op de kalender, de week nadien een korte trip naar de AA Gent Ladies. Uiteraard hoopt Buabadi dat deze duels met ploegen, die voor een plaats in play-off 1 gaan, iets opleveren. Zij is aan haar eerste campagne bij Zulte Waregem bezig. Trainer Gaytant speelde haar al uit op de flank en in de spits. Tegen Charleroi opereerde ze tweemaal op het middenveld. “Daar speel ik gewoonlijk”, gaan Buabadi voort. “Ooit ben ik beginnen voetballen bij de jongens van Bosdam Beveren. Daarna verhuisde ik naar Sint-Niklaas waar ik ook twee jaar bij de jongens speelde.”

“Bij Sinaai speelde ik voor het eerst in een meisjesploeg, daarna trok ik naar Melsele en vorig seizoen was ik actief bij Anderlecht. Ik zat vrij veel in de selectie, maar speelde vooral met de B-ploeg in tweede nationale. Mijn laatste match voor de lockdown was op Zulte Waregem B. Daarna zijn de gesprekken over een transfer begonnen en hapte ik toe”, besluit Buabadi. “Ik heb nog geen rijbewijs. Mijn vader voert me enkele keren per week naar Zulte.”

