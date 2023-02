Estelle Ghijsens en Handbal Sint-Truiden spelen bekerfinale van België: “We zijn uiteraard blij, maar we willen dit seizoen prijzen pakken”

handbalDe terugkeer van T1 Jo Delpire naar de handbaldames van Sint-Truiden is een schot in de roos. Het jonge team brengt handbal van de bovenste plank. Vorig seizoen vielen de Truiense dames volledig naast de prijzen. Dit seizoen mikken ze op de dubbel. Na een knappe 22-30-overwinning bij Uilenspiegel heeft Sint-Truiden zich geplaatst voor de finale van de beker van België. Die zal doorgaan op 1 april in de Alverberg tegen Eupen.

Buiten de uitschuiver op de voorlaatste speeldag thuis tegen Eupen in de Belgische competitie zijn de Truiense meisjes sterk op dreef. Voor de nederlaag tegen Eupen werden zestien wedstrijden op rij gewonnen. In de halve finale van de beker van België duurde het even vooraleer Sint-Truiden de partij onder controle kreeg. Na het eerste kwartier kwam de motor onder stoom met vooral een glansrol voor de talentrijke Estelle Ghijsens, die topschutster werd met zeven doelpunten.

Prijzen pakken

“Het eerste kwartier verliep moeizaam”, blikt de Truiense Estelle Ghijsens terug op de gewonnen partij in Uilenspiegel. “Hun keepster had enkele miraculeuze reddingen in huis. In het tweede kwartier van de eerste helft trokken we sterk van leer. Ikzelf en Macours wisten vlot te scoren en bij de rust was de kwalificatie reeds binnen. We zijn uiteraard blij met de bekerfinale, maar we willen dit seizoen prijzen pakken.”

KTSV Eupen

“In de finale treffen we Eupen”, vervolgt de 22-jarige Ghijsens die instaat voor de linkeropbouw. “Eupen was duidelijk te sterk voor Sprimont en op 1 april in Hasselt krijgen we ongetwijfeld een spannende bekerfinale. We weten dat we top moeten zijn, want recent kwamen de meisjes uit de Oostkantons ons verslaan in eigen huis. Onze afwerking was minder dan vijftig procent en dan kom je in de problemen hé. We hebben echter de kwaliteiten om van elke ploeg te winnen.”

“We draaien een fantastisch seizoen en iedereen hunkert naar een prijs. Vorig seizoen vielen we er twee keer naast. Pijnlijk voor Sint-Truiden, want de laatste jaren werd de prijzenkast goed gespijsd. Zeker het verlies in de bekerfinale tegen Visé kwam hard aan. We speelden toen onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Iedereen weet dus dat we collectief sterk moeten zijn om die beker van België ook te kunnen winnen.”

Play-offs

“Eerst gaat alle aandacht naar de start van de play-offs volgende week”, gaat het jeugdproduct, sinds haar vijfde jaar bij Sint-Truiden, voort. “Zaterdag 25 februari starten we in De Bemvoort uit bij DHC Overpelt. We sloten de reguliere competitie af als eerste, maar bij de start van de play-offs zijn de verschillen klein. We zijn dus verplicht om meteen vol aan de bak te gaan.”

“Uiteraard kijken we ook uit naar de andere duels van Hubo Handbal tegen KTSV Eupen en Sprimont tegen Uilenspiegel. We moeten bij de eerste twee uitkomen om te kunnen mikken op de landstitel. Het team is gedreven en onze coach Jo Delpire zal ongetwijfeld iedereen op scherp zetten”, besluit de studente eerstejaars master voor Bio-ingenieur.

