Estée Cattoor (OH Leuven): “Stilletjes droom ik ervan om Red Flame te worden”

Tieners die schitteren in de Jupiler Pro League? Dan denken we aan Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren of Aster Vranckx. Maar ook in de ‘Super League’ bij de vrouwen spelen tieners zich in de kijker. Estée Cattoor uit Maldegem is zo’n raspaardje. 16 pas, maar toch draait ze volop mee op het hoogste niveau, bij OHL Leuven notabene. Op het veld is Cattoor snel en dribbelvaardig en dat hoopt ze komende vrijdag in Gent te laten zien. En erbuiten toont ze zich met woorden haast even vaardig als met de bal.

‘Ik had de voetbalmicrobe als kind danig te pakken”, vertelt Cattoor. “Ik was pas vijf jaar toen ik met een vriendinnetje naar een proeftraining van Akkers Middelburg trok. Voetballen was echt mijn ding en ik had meteen de smaak te pakken. Jammer genoeg had de club enkele jaren later niet voldoende spelertjes om een team van acht op de been te brengen en werd VK Adegem mijn nieuwe club. Op mijn twaalfde trok ik dan weer het shirt van KSK Maldegem aan. Daar speelde ik provinciaal en werd het toch wel een stuk moeilijker voor mij. Ik speelde tegen jongens die in hun prepuberteit zaten en vooral qua kracht was het niet evident om tegen hen op te boksen. Maar ik bleef heel erg van het spelletje genieten en intussen had ik mijn eerste provinciale selectie op zak. Ook een nationale selectie liet niet lang op zich wachten. Twee jaar geleden kreeg ik dan een topsportstatuut en mocht ik les volgen in Leuven. Bij de Yellow Flames, zeg maar de nationale selectie van de U15, zette ik mijn ontwikkeling verder. OH Leuven klopte aan en die overstap zag ik natuurlijk wel zitten.”

Play off 1

Bij OH Leuven liet Cattoor snel zien wat ze in haar mars had en intussen is ze vaste waarde aan Den Dreef. En Leuven doet het intussen heel goed in de hoogste reeks. “We trokken met een fel gewijzigde kern naar de start van de competitie en het was wat koffiedik kijken hoe sterk we zouden zijn”, vertelt Cattoor. “En we kwamen niet echt sterk uit de startblokken. We verloren de eerste wedstrijd tegen Gent met kurkdroge 3-0-cijfers en slikten op de tweede speeldag een 6-2-nederlaag bij Standard. Maar op de derde speeldag staken we een eerste driepunter op zak. We wonnen met 2-1 tegen Aalst en in die wedstrijd kon ik enkele minuten voor het einde van de wedstrijd het winnende doelpunt maken. De voorbije weken waren we goed voor een 12 op 15 en dat zorgt ervoor dat we opgerukt zijn naar de derde plaats. De doelstelling is toch om in de top 5 te eindigen en ‘play off 1' te mogen spelen. Dat zou schitterend zijn.”

Vinnig

Tegen Charleroi pikte Cattoor haar tweede competitiedoelpunt mee. De 16-jarige studente weet heel goed haar kwaliteiten en minpunten in te schatten. “Ik ben best wel snel, vinnig en wendbaar ook en heb ook veel loopvermogen. Mijn traptechniek mag er ook wel zijn. Maar als typische linkse poot is mijn rechtse nog niet je dat en ik moet nog wel wat beter leren verdedigen. Meestal speel ik op positie elf, zeg maar de linksbuiten, maar af en toe ook op positie vijf en dan is het zaak om verdedigend sterk voor de dag te komen.”

Voorbeeld

In de ‘Super League’ steken Anderlecht en Standard boven de rest uit. Met Tessa Wullaert hebben de paarswitten zelfs een icoon van het Belgische vrouwenvoetbal in de rangen. Is Wullaert ook voor Cattoor een idool? “Natuurlijk vind ik Tessa een schitterende speelster en is mijn respect voor haar groot. Ook voor Tinne De Caigny. Spiegelen doe ik me vooral aan Hannah Eurlings. Zij wordt volgende maand 18, is maar anderhalf jaar ouder dan mij, maar sprokkelde in het duel tegen Zwitserland al al enkele speelminuten bij de Red Flames bij elkaar. Ja, het is een stille droom van mij om ooit voor de Red Flames te spelen.”