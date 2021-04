Esteban Muth eerste Belg in DTM sinds 2017: “Iedere race progressie maken”

autosportEsteban Muth, amper 19, start dit seizoen in het prestigieuze DTM-kampioenschap. Muth is de eerste Belg sinds de Brusselaar Maxime Martin. Het jonge talent uit Dilbeek start midden juni aan zijn eerste seizoen in het hoogstaande Duitse GT-kampioenschap.

Sinds Maxime Martin in 2017 het DTM verliet, kon geen enkele Belg nog in een DTM-wedstrijd van start gaan. Dat verandert echter, want de jonge Esteban Muth wordt de opvolger van Martin in het vernieuwde DTM. Muth, amper 19 reed onder meer F4, Toyota Racing Series, F3 in Japan en Eurocup Formula Renault, maar heeft ook ervaring in GT3 en GT4. Muth komt uit voor T3 motorsport powered by Mücke met een Lamborghini Huracan GT3.

Muth liet zich vorig seizoen nog opmerken in GT4, met onder meer het Belgische SRT, maar krijgt dus nu mogelijk de ultieme kans om op internationaal niveau door te breken. Muth start deze week nog met de eerste testen voor zijn nieuwe team op de omloop van Hockenheim en volgende week volgen drie dagen op de Lausitzring. Op 19 en 20 juni start het seizoen op het Italiaanse Monza.

Quote Ik ben heel vereerd om aan DTM deel te nemen, het is jongens­droom die uitkomt Esteban Muth

Esteban Muth is uiteraard zeer verheugd dat hij deze kans krijgt en heeft er duidelijk zin in: “Ik ben heel vereerd om aan DTM deel te nemen, het is jongensdroom die uitkomt. Ik ga race per race kijken en altijd alles geven en proberen progressie te maken om in de tweede helft van het seizoen naar voor te schuiven. Ik ben blij dat mensen in mij zijn blijven geloven en dat dit concreet is geworden.”

De komst van Muth is ook goed nieuws voor Circuit Zolder, dat van 6 tot en met 8 augustus het DTM ontvangt. “Het is altijd belangrijk dat we een Belgische rijder in dergelijk hoogstaand kampioenschap mogen ontvangen”, aldus Harry Steegmans, algemeen directeur van de Limburgse omloop. “Ik wens hem ook alle succes toe en zal zijn prestaties van dichtbij volgen. Ik hoop uiteraard uit de grond van mijn hart dat de Belgische fans aanwezig zullen kunnen zijn op dit autosportfeest met een Belgische rijder als kers op de taart.”

O’Neill Muth, de broer van Esteban, racet dit jaar met het Belgische SRT in de Europese GT4. SRT heeft zijn atelier in Merchtem.

Lees ook: meer autosport