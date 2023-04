Esperanza kiest voor spelers uit Pelt

Voetbal derde nationale B ASV Geel moet vrede nemen met een punt tegen Sint-Le­naarts: “We hebben een steekje laten vallen”

In derde nationale B is de titelstrijd op twee wedstrijden van het einde bijzonder spannend. Met een winnende treffer in blessuretijd sleepte Wezel in extremis de overwinning op het veld van Zwarte Leeuw over de streep. De buren uit Geel moesten tegen Sint-Lenaarts, voor eigen volk, dan weer vrede nemen met een elfde gelijkspel.