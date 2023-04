Esperanza kiest voor spelers uit Pelt: “De concurrentie op bepaalde posities is groot”

Voetbal derde nationale BMet nog twee wedstrijden voor de boeg staan er voor Esperanza Pelt nog maar weinig uitdagingen op het programma. Behalve dan als scheidsrechter in het titeldebat, want de Noord-Limburgers spelen komend weekend tegen Termien dat nog kans maakt op de titel. Intussen is de club al bezig met volgend seizoen waar er plaats is voor Peltenaren in de kern.