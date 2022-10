Erzen Uka stopt met VK Holsbeek de zegereeks van Averbode-Okselaar: “Maatje Fariat beetje gejend tussen de lijnen”

Het is nochtans niet de beste seizoenstart geweest voor de manschappen van coach Suls met een aarzelende zeven op vijftien. “Het was vooral wisselvalligheid troef, waarbij we de ene week wel en de week erop dan weer niet op de afspraak waren”, verwoordt Erzen Uka het.

“In onze laatste thuismatch tegen nieuwkomer Meerbeek gaven we dan weer een 2-0-voorsprong uit handen. We slaagden er overigens geen enkele keer in om de nul op het bord te houden, dus dat moest dringend veranderen. Om die reden besloten we het in Averbode toch net iets behoudender aan te pakken, ook omdat we onze twee spitsen moesten missen. Los daarvan moeten we het niet altijd te mooi willen doen, zeker niet in wedstrijden waarin we de underdog zijn. Het is niet dat we ons daar zondagmiddag gaan ingraven zijn, maar het accent lag wel op een goed blok en van daaruit proberen tegen te prikken. En ja, dat plannetje heeft uiteindelijk perfect gewerkt. In het laatste kwartier kwam Averbode nog gevaarlijk opzetten, maar keeper Uytterhoeven liet zich niet op een foutje betrappen.”

Match in de match

Met deze overwinning zette Uka onder meer zijn goede vriend Issam Fariat een hak, die uitgerekend in het tussenseizoen de overstap maakte naar Averbode-Okselaar. “Het was een beetje een match in de match, want we maken deel uit van dezelfde vriendengroep in het Leuvense”, klinkt het. “Ik wist ook dat hij door het uitvallen van Commers nog vaker dan normaal in mijn zone voor de verdediging ging opduiken. Het moest in aanvallend opzicht toch vooral van hem komen en dus heb ik de defensie zo goed mogelijk proberen bij te staan door volop die duels aan te gaan en te coachen waar nodig. En uiteraard probeerden ik en Issam elkaar nog een beetje te jennen tussen de lijnen, dat hoort er allemaal bij.” (lacht)

Zaterdagavondvoetbal

Erzen Uka is nieuw in Holsbeek, maar heeft toch vrij snel zijn plaatsje kunnen opeisen in de basiself. “Ik koester die zes jaar in Bertem-Leefdaal, maar het was stilaan wel tijd voor iets nieuws”, zegt hij daarover. “Eerste provinciale was voor mij geen must meer, het is druk genoeg naast het voetbal met mijn job als key account manager voor een IT-bedrijf. Sinds corona heb ook ik graag iets meer tijd voor andere zaken in de zomer dan alleen maar dat spelletje. Ik wilde wel naar een club die zaterdagavondvoetbal speelde en bovenin meedraaide en bij Holsbeek werd ik op mijn wenken bediend.”

