Ervaren Jorg Dutoit topschutter van revelatie Deerlijk Sport: “De eerste zes ploegen in de linkerkolom tot en met WS Lauwe vind ik echt sterk en maken ze allemaal kans om te promoveren”

“We moeten eerlijk toegeven dat we zondag ook wat geluk hadden want de bezoekers misten wat kansen”, zegt Jorg. “We waren efficiënt.” De ex-speler van onder meer SV Rumbeke, Eendracht Wervik, KVK Westhoek en KRC Harelbeke opende de score. “Na een poging vanuit de tweede lijn pareerde de doelman de bal en schuin voor doel trapte ik in de rebound binnen”, zegt Dutoit.

Deerlijk Sport behoort een reeks hoger tot de revelaties. “Deerlijk had vorig seizoen al een goede ploeg”, klinkt het. “Er werden drie à vier ervaren spelers uit eerste provinciale aangetrokken. We hebben een stevige ploeg. Er zijn betere ploegen in de reeks dan ons. We hopen te eindigen in de linkerkolom. Ons succesverhaal is een goede mix van kwaliteit en individuele klasse vooraan. We scoren bijna elke wedstrijd. Wat het als spits geestig maakt.”

Zijn overstap naar het team van voorzitter Patrick Allegaert heeft hij zich alvast nog niet beklaagd. “Het is op twee minuten van bij me thuis en met Grégory Kramasz en Jordy Honoré spelen mijn twee beste vrienden hier”, klinkt het bij de topschutter. De negende zege van het seizoen is alvast een mooi verjaardagscadeau voor de 33-jarige kinesist. Vorige week dinsdag was hij jarig. Vorig seizoen met Rumbeke speelde hij in dezelfde reeks en is Jorg dus goed geplaatst om het niveau te vergelijken. “De eerste zes ploegen in de linkerkolom tot en met WS Lauwe vind ik echt sterk en maken ze allemaal kans om te promoveren”, zegt Dutoit. “Er zijn ook ploegen die iets minder zijn.”

Zondag is er opnieuw een thuismatch tegen titelfavoriet SC Blankenberge. De kustploeg telt twee punten minder. “In de heenwedstrijd (1-1, red) vond ik ons de betere ploeg”, blikt Dutoit terug. Ter gelegenheid van de thuismatch zondag is er in de VIP-ruimte een Gasto-Foot. Deelname kost dertig euro, inbegrepen een glas bubbels met hapjes, spaghetti bolognaise, koffie en dessert. Inschrijven kan bij Nadine in de kantine of gastrofoot@kvcdeerlijk1634.be

Ook een tweede ploeg

Pieter Planckaert (Zwevegem Sport) en Zito Bostoen (beloften KRC Harelbeke) zijn de eerste nieuwkomers. Niels Manderick, Jorgen Rogiers, Gregory Khramaz, Vincenzo en Alessandro Dujardin, Niels Cottenier, Jelle Dierick, Joren De Waele en Jorg Dutoit blijven.

Maxime Goeminne (Nokere-Kruishoutem), doelman Guillaume Willequet (Bissegem) en Benjamin Vandekerckhove (KVK Avelgem) vertrekken. Net zoals WS Lauwe, KRC Bissegem en FC Aalbeke Sport start Deerlijk Sport volgend seizoen ook met een B-ploeg in vierde provinciale.

