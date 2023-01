Ervaren Jeremy Brogniez naar Eendracht Wervik dat zaterdagavond de kampioenenploeg van 2016 uitnodigt

voetbal eerste nationale Bankzitter Daan Matterne (KVK Tienen) wil tegen Francs Borains weer aanknopen met zege: “Coach Hias heeft tegenwoor­dig keuze te over op de flank”

KVK Tienen zag vorig weekend zijn zegereeks gestuit worden door Jong AA Gent. Maar geen man overboord, want desondanks sluiten de Suikerjongens nog altijd de rij in de linkerkolom van het klassement. Eén plaatsje hoger vinden we Francs Borains, dat komende zondag op bezoek komt in het Bergéstadion.

