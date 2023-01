Ervaren Jeremy Brogniez en jonge Maxime Vandelannoitte naar Eendracht Wervik, dat zaterdagavond de kampioenenploeg van 2016 uitnodigt

Ondertussen tekende de ervaren Jeremy Brogniez (33) bij Eendracht. Hij speelt momenteel in eerste provinciale bij Sassport Boezinge, maar is geblesseerd. Brogniez genoot zijn opleiding bij de jeugd van Cercle en Club Brugge Brugge en Excelsior Moeskroen. Naden speelde hij in het nationaal voetbal voor Koksijde, Blue Star Poperinge en VC Wingene, waar Jakob Crombez toen assistent-trainer was.

De 20-jarige polyvalente verdediger/middenvelder Maxime Vandelannoitte van reeksgenoot SK Roeselare-Daisel is de derde aanwinst. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en SV Roeselare waar hij als amper 17-jarige een profcontract kreeg. Na het faillissement trok Maxime naar SK Deinze om daarna terug te keren naar SK Roeselare-Daisel waar hij ondertussen al anderhalf seizoen een vaste titularis is.

Bij de vele blijvers is nu ook Louis Vandepitte. Even was er twijfel of deze sterkhouder zou blijven voetballen vermits hij in oktober café Moustache op de Grote Markt in Roeselare overnam. De andere spits Kenzie Vandeputte tekende nog niet bij. Matisse Ingels tekende voor Sassport Boezinge, Guillaume Devacht voor reeksgenoot SV Rumbeke. Sofyan Derrag vertrekt naar tweedeprovincialer SK Nieuwkerke.

Zaterdag is er een reünie van de kampioenenploeg in eerste provinciale tijdens het seizoen 2015-2016. Hebben hun komst bevestigd: doelman Christophe Descamps (nu keeperstrainer SV Wevelgem City), Kenneth Voet (nu Sparta Heestert), trainer Maxim Vandamme (nu WS Lauwe), Jan De Winter (nu FC Aalbeke Sport), Michael Vermeersch, Timon Logie (nu VV Tielt), Brecht Delbeke en Frederic Calu (nu trainer bij Zwevegem Sport), ploegafgevaardigde Franky Vanmeenen, materiaalmeester Dieter Vanheule en kinesiste Elke Derdaele. Ook huidige sterkhouder Tim Van Den Bogaerde behoorde tot die kampioenenploeg

Tom Hillewaere was er zondag niet bij. Wegens rood op Tempo Overijse kreeg hij een schorsing voor één speeldag. Wegens tweemaal geel is rechtsback Glenn De Gryse geelgeschorst. Na de wedstrijd is er een foot diner. Deelname kost dertig euro.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale A

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.