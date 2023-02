Erpe-Mere United zondag met Jonas Godijn tegen Lokeren-Temse: “Ik ben op zoek naar een ambitieuze club”

Jonas Godijn

Doelman Jonas Godijn is een van de spelers die na dit seizoen dus zal vertrekken. “In principe heb ik nog een contract bij United, maar ik had intussen een gesprek met de keepertrainer. Die deelde me mee dat de club een nieuwe keeper zou aangetrokken hebben (officiële bevestiging kon tot op heden nog niet bekomen worden, red.). Financieel zou het niet mogelijk zijn om twee goede keepers te hebben. Vaak staat er slechts één doelman op het wedstrijdblad. Ik ben intussen al dertien jaar eerste doelman. Het is niet evident om dan plots tweede doelman te worden. Daar doe ik te veel opofferingen voor. Ik was wat verbaasd, maar ben intussen op zoek naar een ambitieuze club. Liefst in nationale, desnoods in eerste provinciale.”