Erpe-Mere United wil met nieuwe kern aan nieuw avontuur beginnen in tweede nationale

Atletiek Tweeling­zus­sen Elena (800m) en Jana Kluskens (400m) maken indruk op Nacht van de Atletiek

De 18-jarige tweelingzussen Elena en Jana Kluskens uit Grembergen maakten indruk in het voorprogramma van de Nacht van de Atletiek zaterdag in Heusden. Elena won de 800m in 2.08.29 en Jana de 400m in 55.66.

