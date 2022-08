Erpe-Mere United trekt Arnold Mulume aan: “Geen overschot aan centrale verdedigers”

De voorbereiding op de competitie van de nationaal spelende ploegen zit er bijna op. Alle ploegen proberen de laatste pijnpunten weg te werken. Bij Erpe-Mere United stelde men de voorbije dagen vast dat men centraal in de verdediging weinig keuzemogelijkheden had. Met de komst van Arnold Mulume zou dat euvel opgelost moeten zijn.

Erpe-Mere kende een wisselend parcours tijdens de voorbereiding. Goede prestaties werden afgewisseld met matchen met werkpunten. Op zich is dat logisch in deze fase van het jaar. De voorbije matchen toonden aan dat de club problemen kon krijgen in het centrum van de verdediging. Met de komst van de achtentwintigjarige Arnold Mulume zou dat probleem opgelost moeten zijn. Sportief verantwoordelijke Steven Lammens geeft meer duiding bij de late aanwerving van Mulume. “De recente oefenpartijen hebben aangetoond dat we centraal een probleem hadden. De aanwezige spelers zijn het probleem niet, die hebben kwaliteit. De spoeling is echter dun. We hebben geen overschot aan centrale verdedigers. Vorig weekend werd dat nog maar eens duidelijk in de oefenmatch op Voorde-Appelterre (2-0 nederlaag, red.). We hadden zodanig veel afwezigen dat Michiel Van Dorpe en Willy Kabera in de verdediging aantraden, terwijl dat middenvelders zijn. Sommige spelers kunnen we snel recupereren, maar bij andere liggen de zaken ingewikkelder. We rekenden op Jonas Bambust, maar die moet geopereerd worden (pubalgie, red.). Hij is out tot de winterstop. Frédéric Dikanda sukkelt van het ene spierletsel in het andere.”