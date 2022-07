Erpe-Mere United opent voorbereiding met 2-1-winst tegen Borsbeke

De oefenpot tegen Borsbeke had op zich niet veel om het lijf. De eersteprovincialer voetbal op zich meer dan verdienstelijk. United opende de score via nieuwkomer Laurent. Elaut bracht de bordjes nog voor de rust weer in evenwicht, maar in de tweede helft bezorgde Beerens de thuisploeg de logische winst. De hitte maakte het er allemaal niet makkelijker op.

Stage in Mechelen

Doelman Jonas Godijn kadert een en ander in een juiste context. “Vorige week hebben we een eerste keer getraind. Dat gebeurde dan nog bij een temperatuur van bijna veertig graden. Op donderdag trokken we dan op stage naar Mechelen. Eerst was er nog een trainingssessie, maar nadien lag het accent op teambuilding. In de namiddag was er een stadsspel. Op de tweede dag deden we aan paintball en waren er ook Highlandgames. Dat was wel een fijne manier om elkaar beter te leren kennen. Uiteraard kennen we elkaar nog niet door en door, dat moet groeien. Zondag werkten we dan tegen Borsbeke onze eerste oefenmatch af.”

Nieuwe site

Voor het eerst week Erpe-Mere United uit naar de Steenberg. Ook de anciens binnen de ploeg keken uit naar de nieuwe locatie. Jonas Godijn bevestigt. “Het is natuurlijk wennen aan de nieuwe locatie. Welke kant moet je kiezen om te beginnen? Waar staat de zon? Hoe voelt het aan om op een synthetisch terrein te spelen. Wat dat laatste betreft, heb ik in het verleden al ervaring kunnen opdoen. Ik speel er wel graag op, al trek ik als doelman nog altijd een lange broek aan om schaafwonden te vermijden. Het resultaat tegen Borsbeke was niet van belang. Het kwam er gewoon op aan om de bal terug eens te voelen. Elke speler mocht vijfenveertig minuten opdraven. In de hitte was dat ruim voldoende. We hebben nog zes weken de tijd om elkaar op het veld te vinden. Op 3 september begint het echte werk.”

Eerste helft: Godijn, Michiel Piers, Kabeya, Delmoitié, Jasper Piers, Kabera, Thibaut, Cuyvers, Callebaut, Van Der Haegen, Laurent.

Tweede helft: Uyttenhove, Wijnant, Vinck, Dikanda, Beerens, Van Dorpe, Bliki, Van Den Bosssche, Ricour, Lammens, De Kegel, Van Den Nest.

Doelpunten: 18’ Laurent (1-0), 33’ Elaut (1-1), 62’ Beerens (2-1).

