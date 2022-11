Erpe-Mere United ondergaat wet van de sterkste: 1-3-nederlaag tegen sterk Racing Gent

Na de zware nederlaag vorige week kwam het er voor Erpe-Mere United op aan om de rug opnieuw te rechten. Voor de match had trainer Levi Jacobs alvast goed nieuws. “De ziekenboeg loop stilaan leeg. Ik mis momenteel nog Jonas Bambust en Dario Callebaut. Laatstgenoemde kwam in het tussenseizoen over van Pepingen-Halle, maar raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd aan de enkel. Nadien herviel hij. Nu heeft hij een inspuiting gekregen en mag hij weer hopen. Het zou fijn zijn, indien ik in de terugronde op hem kon rekenen. Hij traint alvast opnieuw.”

Snel op achterstand

Erpe-Mere speelde een degelijke eerste helft. De ploeg speelde goed georganiseerd, maar veel kansen waren er aanvankelijk aan beide kanten niet. Iets na het halfuur kwamen de bezoekers op voorsprong via Addo. Onterecht was het niet. Na de herneming beslisten de bezoekers in nauwelijks één minuut tijd de match. Eerst scoorde Triest met een fraaie lob, seconden later trapte Hebbelinck vanuit een schuine hoek hard binnen. United bleef moedig vechten en lukte de eerredder. Rodrigo De Oliveira kon hard uithalen en zijn doelpuntje meepikken. Veel kansen kon Erpe-Mere niet meer afdwingen. Dat had met een verschil aan kwaliteit te maken. Het blijft wachten op de kentering voor United.

Verloren zoon

Na blessureleed stond Frederic Dikanda voor het eerst dit seizoen opnieuw in de basis bij Erpe-Mere United. Ook hij kon het tij evenwel niet doen keren. “Het was voor ons een moeilijke match. Voetballend was Gent gewoon sterker. Daar moeten we eerlijk in zijn. In het begin van de partij zaten we nog behoorlijk goed in de match, maar enkele foutjes hebben ons de das omgedaan. Die fouten moeten er snel uit. Bij 0-2 konden we geen vuist meer maken. Dat was spijtig.”