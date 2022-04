Erpe-Mere United laat ondanks puntendeling in Hamme vijfde plaats liggen

Voetbal Derde Nationale AAls de keepers de nul kunnen houden en weinig werk te verrichten hadden, zegt dat genoeg over het speelbeeld van een wedstrijd. De match tussen Vigor Wuitens Hamme en Erpe-Mere United was nochtans belangrijk met het oog op de vijfde plaats. Het duel draaide op een doelpuntenloos gelijkspel.

Bij Erpe-Mere United stond kapitein Koen Tackaert niet in de basis. Een kleine verrassing? Of toch weer niet? “Geenszins, het was de logica zelve. Vooraf was alles ook doorgenomen met de trainer. Ik had de voorbije dagen werkverplichtingen. Bovendien vond ik het correct dat Michiel Piers aan de aftrap mocht verschijnen. De laatste weken heeft hij het uitstekend gedaan. Die jongen verdient kansen, ik geef hem dan ook graag tips. Uiteraard kijk ik wel uit naar de laatste thuiswedstrijd tegen Lebbeke. Het wordt een afscheid in meerdere betekenissen. Het wordt mijn allerlaatste thuismatch voor United (Tackaert gaat na zeven seizoenen naar Meldert, red.) en het is ook de laatste match, vooraleer de club verhuist naar de nieuwe locatie.”

Evenwichtige match

Het duel tegen Hamme kende een gelijk opgaande start. Van Calenbergh stak twee keer de neus aan het venster, maar aan de overzijde zorgde Van Osselaer eveneens voor dreiging. Na de rust wijzigde het spelbeeld nauwelijks. De Pauw schoot in de rebound over een leeg doel en een lob Van Den Meersch ging over. Een gelijkspel was het billijke eindverdict. Geen van beide ploegen schiet er veel mee op. Vermits ook Lochristi gelijkspeelde, werd Stekene de winnaar van het weekend in de subtop. Vier ploegen strijden plots om de vijfde plaats.

Ex-club

Willy Kabera nam het op tegen zijn ex-club. “Ik werd opgeleid door Hamme en egraakte bij de tegenstander ook voor het eerst in de eerste ploeg. Ik kom altijd graag terug naar mijn oude club. Het was een duel tussen twee goede ploegen, maar met weinig doelkansen. Je merkte dat beide ploegen schrik had om te verliezen. Het leek wel alsof iedereen wat met de handrem op speelde. Op zich was dat wel zonde, want we hadden goede zaken kunnen doen met het oog op de top vijf.”

Ploegen

Hamme: Van Haver, Ponnet, Penneman, Van Osselaer (68’ Mbow), De Witte, Lokando, Boulahmoum, De Pauw (59’ Smet), Claeys, Heyninck (59’ Taptchou).

Erpe-Mere : Godijn, Delmoitié, Dikanda (65’ Beeckaert), De Kegel, Goossens (65’ Van Den Meersch), Lammens, Matthijs, Kabera, Van Calenbergh (71’ Beerens), Piers (77’ Tackaert), Vinck.

Geel : Godijn, Lokando, Boulahmoum, Piers.

Lees ook: meer voetbal in 3NA