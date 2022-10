Erpe-Mere United kansloos onderuit tegen Lokeren-Temse: “Tegen deze ploeg verliezen is geen schande”

Trainer Levi Jacobs ging na afloop van het duel niet op zoek naar goedkope excuses. Zijn reactie is duidelijk. “We hebben op geen enkel moment aanspraak kunnen maken op puntengewin. Natuurlijk, het bleef lang 1-0. Dan hoop je dat een stunt misschien toch nog net zal kunnen lukken. Kort voor de rust kregen we ook een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen en dan was het misschien een andere match geworden. Toch mag die gedachte niet meespelen in de eindbeoordeling. In alle spelonderdelen was de thuisploeg beter. Tegen deze ploeg verliezen is geen schande. Hun derde doelpunt illustreerde dat duidelijk. Gewoon een wereldgoal! Niemand is blij met dit puntenverlies. Tegelijk beseffen we dat we niet op Lokeren-Temse ons kampioenschap moesten redden. Vijf jaar geleden speelde Lokeren nog in eerste klasse tegen Club Brugge en Anderlecht. Op dat moment voetbalden wij tegen buurtploegen in tweede provinciale. Ook de budgetten van beide teams kunnen niet met elkaar vergelen worden. Zij konden een speler als Casagolda meer dan zeventig minuten lang op de bank houden.”