Erpe-Mere United heeft nieuwe ploeg bijna op papier: Kenneth Pauwels is laatste aanwinst

Wegens de zeer grote blessurelast onderzoeken wij nu of we Kenneth nog speelgerechtigd krijgen voor de rest van dit seizoen. Die kans is groot. Olsa Brakel nam ook een Anzegemnaar over die dit weekend al zou spelen. In principe kunnen we tijdens de winterstop enkel transfers verrichten wanneer we een nieuwkomer een semi-professioneel contract aanbieden. Een forfait van een ploeg met onmiddellijke ingang is echter een uitzondering. Ergens is het natuurlijk raar, want ploegen kunnen daardoor plots veel sterker voor de dag komen. In ons geval is dat van geen belang meer. Met de komst van Kenneth Pauwels is het huiswerk bijna af. We zijn enkel nog op zoek naar een aanvaller.”