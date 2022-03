Ernstige knieblessure voor Deryck, maar schade bij Persoons lijkt mee te vallen bij Ninove: “Hoop er snel opnieuw bij te zijn”

Vertrouwen

Ondanks het gemis van drie basispionnen is de voormalige prof ervan overtuigd dat zijn ploeg er zaterdagavond zal staan in de topper tegen Zwevezele. “Het is nu niet dat we met een onervaren erlftal aan de aftrap zullen komen. Bovendien hebben we voor eigen volk nog maar amper puntenverlies laten optekeken. Dat moet ons vertrouwen geven. We willen naar eerste nationale en liefst met de titel. Van de zeven nog resterende matchen spelen we er nog vier thuis. We beseffen heel goed dat we ons niet al te veel uitschuivers meer kunnen veroorloven”, aldus Persoons die met de club tot een mondeling akkoord is gekomen om zijn verblijf bij Ninove met nog een bijkomend seizoen te verlengen.