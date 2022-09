Ernest Nfor met Harelbeke niet voorbij Jong Essevee: “Technisch en tactisch goede ploeg, maar we gaven weinig weg”

Moeilijke kalender

Niet dat de paars-witten, steeds zonder Jari Braeckevelt (letsel) en Soli Lamin (geschorst), Jong Essevee hadden weggespeeld. “Technisch en tactisch een goede ploeg, maar zij schiepen niet zo veel kansen”, vond Nfor, die in St.-Eloois-Vijve woont en in de productieafdeling van Boss Paints werkt. “De beste mogelijkheid van de wedstrijd hadden zij net voor de rust, maar onze doelman kon met een knappe reflex een achterstand voorkomen. Dat we in de loop van de tweede helft op voorsprong klommen, was belangrijk. Dat hadden we nodig. Jammer dat we die bonus niet vasthielden. Vier op twaalf is niet super. We hadden ook een moeilijke kalender met twee verplaatsingen bij pas gepromoveerde clubs. Op Torhout deden we het goed, op Oostkamp niet.”