Erine Brems en Haasrode Leuven verliezen seizoensopener tegen Gent: “We hebben onze vechtlust getoond”

“We hadden weinig verwachtingen van onze eerste wedstrijd”, stelt Erine Brems. “Het doel was vooral om met een goed gevoel te eindigen. Het seizoen aanvangen in Liga A én dan meteen tegen Gent uitkomen, is niet evident.”

“We waren realistisch. De wedstrijd winnen was onwaarschijnlijk, maar we wilden niet weggespeeld worden. Daar zijn we in geslaagd. We hebben onze vechtlust getoond en Gent toch een beetje uit balans gebracht. We zijn dus blij met onze prestatie, hoewel een setje wel extra fijn had geweest.”

“In de voorbereiding kwamen we altijd wat laat op gang, maar nu stonden we vanaf bal één scherp. Deze wedstrijd geeft dus toch een beetje meer vertrouwen voor het vervolg.”

Groeien

“Of het goed was om met zo’n wedstrijd te beginnen? Zeker. Er was geen druk om te winnen of punten te pakken. We hadden helemaal niets te verliezen tegen een ploeg als Gent. Het kon twee kanten opgaan: overrompeld worden of standhouden. Het is het tweede geworden en dat hebben we denk ik wel te danken aan ons hecht team en onze vechtlust. Hopelijk kunnen we dat volhouden.”

Brems speelde zelf een goede eerste competitiewedstrijd. “Ik ben zeer tevreden over mijn wedstrijd tegen Gent, maar ik besef dat het zo ook niet elke keer zal verlopen. We hebben al hard gewerkt in de voorbereiding, maar nu begint het echte werk pas. Het zal dus nog een paar wedstrijden duren vooraleer ik kan zeggen of ik tevreden ben over mijn niveau. Ik ben vooral benieuwd of ik nog kan groeien dit seizoen en hoop dat ik mijn taak voor de ploeg kan volbrengen.”

Noorderkempen

“Dit weekend tegen Noorderkempen willen we absoluut winnen. We gingen vorig seizoen bij hen thuis onderuit en onderschatten hen dus ook niet. In een zekere zin wordt het misschien wel een moeilijkere wedstrijd voor ons dan afgelopen zaterdag.”

“Omdat er druk is? Ja inderdaad, we willen winnen en zouden ook moeten winnen tegen hen. Maar eind vorig seizoen zijn we daar een paar keer de mist in gegaan. We zijn dus voorzichtiger deze keer”, besluit Brems.

