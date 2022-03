Erik Rogiers (Gent Hawks): “Top acht is een streefdoel geworden”

Gent Hawks schuift weer wat op in het enorm vertekende klassement. Door de zege tegen rechtstreeks concurrent Kontich Wolves komt plots de top acht en de bijhorende play-ofss in het vizier. Dat is ook coach Erik Rogiers niet ontgaan. “Na een moeilijk jaar, waarin de competitie werd stopgezet, waarin we met blessures kampten en corona het leven ons zuur maakte, hebben we nu nog zicht op de top acht”, zegt Hawks-coach Erik Rogiers. “Dat is nu ons streefdoel.”

Hawks won van Kontich dankzij de uitmuntende tweeling Vermoesen. Captain Joeri scoorde 24 punten en pakte 8 rebounds. Broer Joren scoorde 20 eenheden en was met 16 rebounds baas in het Gentse luchtruim. Hawks maakte in het eerste kwart het eerschil (24-15), maar de Wolven sloegen terug (49-46). “Het was een jojo-wedstrijd”, weet Rogiers. “Op elke run had Kontich een antwoord. Als je een paar wedstrijden verliest, krijg je schrik om te winnen. Daarom ben ik blij met het resultaat. Toch kon Kontich te veel scoren. Het moet een doel zijn om de tegenstander tot hooguit 70 punten te beperken.”

Druk programma

Gent Hawks speelt dinsdag al opnieuw, tegen Gembo. Daarna volgen deze maand nog Kortrijk, Kontich en Oxaco, driemaal op verplaatsing. “Tegen onze rechtstreekse concurrenten moeten we winnen, zeker in eigen huis”, meent de coach. “In Kortrijk spelen we voor een vol huis. Daarnaast moeten de West-Vlamingen nog een pak matchen spelen. En tegen Kontich moeten we 2-0 kunnen spelen. De ploeg draait goed. De Decker kwam goed van de bank en had een goede match-up tegen De Lepeleire. Dierckx speelde tegen Kontich beter dan tegen Waregem. En Maes, die naar Willebroek verkast, doet de ploeg beter draaien. Als we de top acht kunnen halen, hebben we dit seizoen toch iets bereikt.”

Quarters: 24-15; 49-46; 69-61; 84-82