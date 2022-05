Erik Leffelaer vertrekt bij Loenhout met promotie: “Had me geen mooier afscheid kunnen dromen”

Loenhout verloor zondag nochtans na amper tien minuten al Reno Bruynseels met een rode kaart. “Dat maakt het allemaal nog wat straffer”, vertelt Leffelaer. “Vooral omdat we het evengoed hadden kunnen laten lopen op dat moment omdat de promotie toch al binnen was, maar zo zit deze ploeg niet in elkaar. Onze groep beschikt over een geweldige mentaliteit. Ik kan dus alleen maar enorm fier zijn op de jongens.”

Aan alle mooie liedjes komt een einde

Leffelaer promoveert wel niet mee naar eerste provinciale met Loenhout. “Enerzijds maakt dit mijn vertrek extra jammer, maar anderzijds kan ik op geen beter moment afscheid nemen. Bovendien respecteer ik de keuze van de club om maximum drie jaar met dezelfde coach te werken. Door corona ben ik al twee extra seizoenen mogen blijven, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Ik ben vooral blij dat ik op deze manier de fakkel kan doorgeven, want dit is niet alleen het mooiste afscheid dat ik kon wensen. Het is ook één van de strafste prestaties uit mijn trainerscarrière. Ik heb ooit Oud-Turnhout ook al wel eens van derde naar eerste provinciale gebracht, maar zij beschikten toen over heel andere financiële middelen dan Loenhout, voor wie de promotie zeker geen must was. Verre van zelfs.”

Groepsgevoel

Leffelaer ziet Loenhout volgend seizoen in eerste provinciale niet in de problemen komen. “Ik ben ervan overtuigd dat ze op hun groot veld heel wat ploegen gaan verrassen. Bovendien is het groepsgevoel hier zo groot dat ik hen een rustig seizoen in de middenmoot voorspel. Daarom heb ik er ook op aangedrongen om deze kans te grijpen, want zeker niet iedereen was overtuigd van een promotie. Anderzijds krijg je niet elk jaar de kans om over te gaan. Laat ons hier dus maar dubbel en dik van genieten en dan zien we wel wat de toekomst brengt.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen