Erik Bockstael naar VT Real Wetteren

voetbal 1A Anthony Musaba (Cercle Brugge) scoort andermaal in derby: “Maar nu dringend punten pakken op STVV”

28 januari Cercle Brugge kon niet oogsten in de Brugse derby, ondanks een zeer verdienstelijke prestatie. Eervol verliezen, heet dat, maar in de precaire sportieve situatie waarin de Vereniging zich bevindt koop je daar niets voor. “We moeten nu in de komende wedstrijden dringend punten pakken, en dat begint komende zondag in Sint-Truiden.”