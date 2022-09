Eric Van Drom pakt met Volley Noorderkempen de zege op de openingsspeeldag: “Blij met deze eerste punten”

“Het team van Vamos haalde een hoog niveau”, analyseerde Eric Van Drom. “Ik was aangenaam verrast. We werden serieus onder druk gezet. Hun verdediging deed het fantastisch. Daardoor was het moeilijk voor mijn team om de punten te scoren. Niet al mijn speelsters zaten goed in de wedstrijd. Ik ben zeer blij met deze drie punten.”

Uitdagingen

“Volgende week ontvangen we Saturnus Michelbeke in onze sporthal”, vertelt de trainer-coach van de Kempense ploeg. “Dat topteam is net gedegradeerd uit de Liga A. Ze hebben een paar buitenlandse speelsters aangetrokken met de bedoeling om meteen terug te promoveren naar de hoogste volleybalreeks. Dat wordt een flinke uitdaging. Op het einde van oktober moeten we naar Leuven voor de Belgische beker. Het team van Haasrode-Leuven is net gestegen naar de Liga A. Dat wordt nogmaals een boeiend duel. Naar zo’n topconfrontaties kijken we uit. Het is alleen jammer dat we die bekermatch niet thuis mogen afwerken.”

“Ondertussen gaat de competitie in de eerste nationale reeks razendsnel vooruit”, voorspelt Eric Van Drom. “Vandaag hebben we reeds gemerkt dat we elke speeldag zullen moeten knokken voor de punten. We bekijken het week na week. Niet te zot doen en ons niet verslikken in onnodige voorspellingen. Gewoon de dingen die we zelf in de hand hebben zo degelijk mogelijk uitvoeren. Ik heb vandaag wel een paar prettige zaken kunnen vaststellen. Louka Maertens (21 punten en een scoringspercentage van meer dan 50%, red.) is een grote meerwaarde voor onze ploeg. En de dubbele wissel met de 15-jarige spelverdeelster Elise Vermeiren, samen met de Nederlandse Janneke Van Gerwen lukte fantastisch goed. Schrijf maar op: deze zege doet deugd.”