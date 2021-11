Eric Ocansey (KV Kortrijk) bekampt zaterdagavond zijn ex-ploeg KAS Eupen: “Ik kreeg er de kans om prof te worden en dat was mijn grote droom”

Amper 134 minuten kwam Eric Ocansey dit seizoen in actie. Vorig jaar was hij nog een vaste waarde in het basiselftal van de Kerels. De Ghanees verving de geblesseerde Kristof D’Haene op de linksachterpositie, maar hij komt veel beter uit de voeten als flankaanvaller. Dit seizoen stond hij nog geen enkele keer aan de aftrap en viel hij enkel tegen Seraing, Racing Genk, AA Gent, Zulte Waregem en Standard in. Tegen Zulte Waregem scoorde hij de 0-2, maar Essevee speelde in extremis nog 2-2 gelijk. Zaterdag bekampt Ocansey zijn ex-ploeg KAS Eupen en hoopt hij op speelminuten. “Ik heb alleen maar goede herinneringen aan mijn periode bij Eupen”, weet Ocansey te vertellen. “Ik kreeg er de kans om prof te worden en dat was mijn grote droom. Ik zat in de beruchte Aspire Academy samen met onder meer Henry Onyekuru en kreeg de kans om me te ontwikkelen in de Oostkantons. Elk seizoen in Eupen was fantastisch. Ik was er erg gelukkig en genoot van ieder moment. Ik heb geen contact meer met spelers van Eupen, want zo goed als iedereen is vertrokken.”