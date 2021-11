Eric Ocansey (KV Kortrijk) bekampt zaterdagavond zijn ex-ploeg: “Ik kreeg in Eupen de kans om prof te worden en dat was mijn grote droom”

Amper 134 minuten kwam Eric Ocansey dit seizoen in actie bij KVK. Vorig jaar was hij nog een vaste waarde in het basiselftal van de Kerels. De Ghanees verving de geblesseerde Kristof D’Haene op de linksachter, maar hij komt veel beter uit de voeten als flankaanvaller. Dit seizoen stond Ocansey nog geen enkele keer aan de aftrap en viel hij enkel tegen Seraing, Genk, AA Gent, Zulte Waregem en Standard in. Tegen Zulte Waregem scoorde hij de 0-2, maar Essevee speelde in extremis nog 2-2 gelijk.

Zaterdag bekampt Ocansey zijn ex-ploeg Eupen en hoopt hij op speelminuten. “Ik heb alleen maar goede herinneringen aan mijn periode bij Eupen”, weet Ocansey. “Ik kreeg er de kans om prof te worden en dat was mijn grote droom. Ik zat in de beruchte Aspire Academy samen met onder meer Henry Onyekuru en kreeg de kans om me te ontwikkelen in de Oostkantons. Elk seizoen in Eupen was fantastisch. Ik was er erg gelukkig en genoot van ieder moment. Ik heb geen contact meer met spelers van Eupen, want zo goed als iedereen is vertrokken.”

Eind 2019 maakte Ocansey de overstap van Eupen naar KV Kortrijk. “Ik wou ergens anders mijn geluk beproeven en bij KV Kortrijk had ik het beste gevoel. Ik wou mijn talent voort ontwikkelen. Er waren ook nog andere opties, maar Kortrijk was het meest concreet.”

Zoals eerder aangehaald, depanneerde Ocansey vorig seizoen op de linksachterpositie. “Ik kan op verschillende posities spelen en doe overal mijn best, maar ik sta het liefst hoger op het veld.”

Moeilijke periode

Dit seizoen komt Ocansey amper tot niet in actie. Een basisplaats kreeg hij nog niet. “Dat is voetbal. Ik moet hard blijven werken en dan zullen de kansen wel komen. Ik moet geloven in mezelf, maar uiteindelijk beslist de trainer wie speelt.”

De Ghanees woont in Kortrijk samen met zijn vrouw en drie kinderen. “Hier is het aangenamer wonen dan in Eupen. Ik woonde ver van alles en hier is er veel meer leven in de brouwerij.”

Volledig scherm Eric Ocansey. © Photo News

Lees ook: voetbal in 1A