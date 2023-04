Eric Ceulemans (RC Gent) voor duel in Zelzate: “We maken een heel positieve balans”

Voetbal Tweede Nationale B U23 Beerschot zware klus voor Jordy Mathei en Bocholt VV: “Ik voel me hier thuis en weiger te vertrekken zonder een mooie prijs”

Nederlaag in Lier of niet, de strijd om de eindronde lijkt nog lang niet gestreden voor Bocholt VV. Tenminste, als je de strijdbare taal uit de mond van Damburger Jordy Mathei (28) noteert. Best mogelijk, maar dan kunnen alleen drie punten volstaan om de noord-Limburgers na zaterdag nog in het strijdperk te houden. Rode lantaarn of niet, de wedstrijd tegen de U23 van Beerschot wordt een hele klus.