Eric Ceulemans (RC Gent) over stopzetting competitie: “Voetbal Vlaanderen nam de juiste beslissing”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AOok in het PGB-stadion in Oostakker wordt er dit seizoen niet meer gebikkeld voor de punten. Voetbaldier Eric Ceulemans mist het voetbal, maar weet dat Voetbal Vlaanderen niet over één nacht ijs ging.

“We mogen niet vergeten dat we in een wereldwijde gezondheidscrisis zitten en een punt zetten achter dit seizoen was de enige juiste beslissing voor Voetbal Vlaanderen. Over de timing is niet iedereen gelukkig. Los van de gezondheidsrisico’s is het zo dat voetbal zonder kantine niet leefbaar is. RC Gent komt als club zeker niet in het gedrang. Het verlies door de coronacrisis is evenwel niet min. Veel clubs zullen de tering naar de nering moeten zetten. De uitgaven beperken en meer inkomsten proberen te behalen. Er wacht ons een geweldige uitdaging.”

Voor op schema

Tweedenationaler RC Gent lonkt intussen al naar volgend seizoen. Over de ambitie heeft Ceulemans het liever nog niet. Aan de look van het eerste elftal zal wellicht nauwelijks wat veranderen. “Zeventien spelers van de A-kern verlengden hun overeenkomst of hebben een mondeling akkoord”, klinkt het. “Misschien vertrekt er nog links of rechts een speler, maar de ruggengraat van de ploeg blijft behouden. We zitten dus zeker voor op schema en kijken nu de kat uit de boom. Jonge, beloftevolle spelers die een meerwaarde kunnen bieden, zijn zeker nog welkom. We hebben nu de luxe om het vanaf de zijlijn te bekijken en te zien of er zich opportuniteiten aanbieden.”

Creatieve oplossingen

Als we het coronavirus weten te verslaan, kan de competitie eind augustus of begin september hervat worden. Het gegeven dat de meeste spelers op anderhalf jaar hooguit een handvol wedstrijden spelen, baart Ceulemans wel zorgen. “Eerstdaags bekijken wij met Jannes Tant en de sportieve staf hoe we dit aanpakken. Het wordt nagenoeg onmogelijk om die voetballuwe periode zomaar te overbruggen. We hangen natuurlijk af van wat de overheid beslist of toelaat. Voor de preventie van blessures lijkt het mij geen slecht idee om vanaf pakweg april of mei een aantal oefenwedstrijden in te lassen”, besluit Ceulemans. “We zullen als club op zoek moeten naar creatieve oplossingen.”