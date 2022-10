Eric Bocat (STVV): “Zeker niet kansloos tegen Antwerp, omdat we op verplaatsing beter scoren”

Eupen pleegde een hold-up op Stayen. De pijnlijke nederlaag bleef nog enkele dagen nazinderen, maar de focus moet naar vrijdag, want dan zakken de Kanaries af naar Deurne om het op te nemen tegen Antwerp. De surprise van coach Bernd Hollerbach thuis tegen Eupen was het optreden van Eric Bocat. De Franse flankspeler kan terugblikken op een goede prestatie en wil dat graag bevestigen tegen de Great Old.

“Hoe het komt dat ik pas na tien speeldagen in actie mocht komen voor STVV? De laatste week van de voorbereiding viel ik gekwetst uit met een enkelblessure”, stelt Eric Bocat, die zijn debuut mocht vieren op de linkerflank. “De laatste weken was ik sterk bezig op training en coach Hollerbach achtte de tijd rijp om mij te brengen tegen Eupen. Dat ik mocht starten zal voor iedereen een verrassing zijn. Behalve voor mij, want de coach had mij op de hoogte gebracht.”

“Ik kon acties maken, alleen kregen die geen gevolg”, gaat de ex-speler van Moeskroen voort. “In de zone van de waarheid ontbrak het aan koelbloedigheid. Uit 22 doelpogingen konden we geen enkele verzilveren. Eupen scoorde wel uit enkele kansen. Laat dat een les zijn voor de komende weken. Zeker voor de thuiswedstrijden, want voor eigen publiek loopt het niet naar wens.”

Antwerp FC

“Vrijdagavond wacht de lastige verplaatsing naar Antwerp”, weet Bocat, die in Frankrijk speelde voor Dijon, Brest en Lille. “Anderzijds ons thuisrapport met 4 op 18 is rampzalig. Gelukkig doen we het op verplaatsing stukken beter. Uiteraard is spelen tegen de Great Old geen gezondheidswandeling. De mannen van T1 Mark Van Bommel leden in Kortrijk hun eerste nederlaag van het seizoen. Voor hun trouwe aanhang willen ze dat absoluut rechtzetten. STVV zal moeten uitpakken met een stevig blok en hopelijk kunnen we gevaar creëren bij de snelle omschakeling.”

“Of ik opnieuw mijn kans zal krijgen van T1 Hollerbach? Ik ben hetzelfde type als Aboubakary Koita. Al kan ik ook spelen als linksback. Er is keuze genoeg in de kern. Het is wekelijks vechten voor een basisplaats. Ik kan niet meer dan mij dagelijks tonen op training. Het is de coach die de beslissingen neemt. Ik ben er klaar voor om ook tegen Antwerp mijn acties te maken”, besluit de 23-jarige Bocat, die woont in Sint-Truiden.