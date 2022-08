Erg jong tweetal Bex-Van Deun start aan de Masterfinales beachvolleybal in Brussel: “Op het veld bikkelhard, naast het veld een vriendengroep”

BeachvolleybalVrijdag de prekwalificaties, zaterdag de kwalificaties en zondag de Grand Slam finalewedstrijden. Dat is het programma van dit weekend wanneer de eindfase van het BK beachvolleybal wordt ingezet. De finales van de ‘Geberit Beach Tour Masters’ worden betwist op het Muntplein en op de ‘Piétonnier’ aan het Brouckèreplein. Het centrum van Brussel wordt drie dagen lang de hotspot van het volleybal in België. En ‘hot’ mag je nu wel letterlijk nemen.

Bij de vrouwen springt de opmars van erg jonge beachvolleybalsters in het oog. Het is opmerkelijk dat deze speelsters steeds maar klimmen in de rangschikking. Annelore Bex (16) en Jade Van Deun (18 jaar) staan net voor deze finales op de vijfde plaats, tussen al die andere toppers. Dan is een podiumplaats erg dichtbij en dat zou een mooie bekroning zijn van een topseizoen.

Ambities waarmaken

“We hebben de kampioenschappen met verschillende beachpartners afgewerkt”, verklaren de beide volleybalsters. “De variatie om telkens met iemand anders naast je te spelen, is erg leuk. Maar het is even tof om met een vaste beachpartner te werken. Dat is vooral goed voor de automatismen. We vermoeden dat - indien we meer hadden samengespeeld - we nog meer punten hadden kunnen halen.”

De concurrentie tussen al die jonge talenten van de topsportschool beachvolleybal in Leuven wordt almaar groter. “Op training zijn we bikkelhard voor mekaar”, lacht Annelore Bex uit Pelt. “Ook tijdens de wedstrijden stijgt het ‘bitchgehalte’ af en toe.”

“Maar buiten het veld zijn we een hechte vriendengroep”, vult Jade Van Deun, vanaf september lid van Jaraco LVL Genk, aan. “De andere teams staan ook te dringen in de rangschikking en dat zorgt voor een grotere motivatie. Met onze vijfde plaats stijgt de ambitie. Het geeft ons zuurstof. Alles hangt af van de loting, maar we willen toch wel de ‘Grand Slams’ van zondag halen.”

“In het beachvolleybal bij de vrouwen kan iedereen van iedereen winnen. De recente resultaten bewijzen dat ook de jonge duo’s hoog kunnen scoren”, bevestigen de twee speelsters. “Behalve van de topfavorieten Cools-Van den Vonder. Die steken er wel bovenuit.”

