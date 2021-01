Erevoorzitter Frans Bulcaen (86) van RC Waregem is overleden: “Er lopen er maar weinig rond met zoveel jaren trouwheid aan een club”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEIn het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem is erevoorzitter Frans Bulcaen (86) van eersteprovincialer Racing Waregem overleden. In het Mirakelstadion had hij heel veel verdiensten. Hij was een voorzitter uit de duizend. Frans Bulcaen maakte in 2006 via de eindronde de promotie naar de toenmalige tweede klasse mee. In april 2012 werd hij als preses van RC Waregem opgevolgd door Jan Devos. Nadien bleef Frans Bulcaen ‘zijn’ Rassing trouw.

Indien er dit weekend een thuiswedstrijd van RC Waregem geweest zou zijn, dan zou er ongetwijfeld vlak voor de aftrap een minuut stilte geweest zijn ter nagedachtenis aan de erevoorzitter en zouden de spelers een rouwband gedragen hebben. Dat had Frans Bulcaen immers meer dan verdiend. Hij was een clubicoon.

Frans Bulcaen was ongeveer twintig jaar voorzitter van de ‘Rassing’. In 1967 trad hij toe tot het bestuur, in juli 1991 was hij voorzitter. Toen hij het tijd vond voor jongere mensen werd Bulcaen opgevolgd door Jan Devos. Ook secretaris Paul Deveugele en penningmeester Frans Vanderghinste stopten op dat moment. In zijn twintig jaar als voorzitter van geel-rood maakte Bulcaen uiteraard heel wat mee.

Heel bekwaam, altijd ambitieus



Persoonlijk beleefde hij het meeste plezier aan de promotie naar vierde klasse. Na een jaar promoveerde de Rassing opnieuw. Het waren hoogdagen voor de club. “Frans was heel bekwaam”, reageert gewezen voorzitter Jan Devos. “Iemand met veel ervaring op alle gebied. Frans was altijd ambitieus. Een deel van het bestuur was een jongere generatie, maar Frans voelde zich in ons midden altijd jong van hart. Hij was een klasbak in zijn vak. Er lopen er maar weinig rond met zoveel jaren trouwheid aan een club. De voorbije jaren had ik niet zoveel contact meer met Frans. Met zijn echtgenote was hij aan de kust gaan wonen en werd minder mobiel.”

Frans Bulcaen was destijds afgevaardigd bestuurder van de nv Bulcaen, een textielfabriek op de hoek van de Platanendreef en de Goelevenweg in Nieuwenhove. Hij was de echtgenoot van Yvette Ragolle en vader van drie kinderen Rudi, Annick en Kris. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen. Frans Bulcaen verbleef een korte periode in het woonzorgcentrum De Meers in Waregem.

Ik had graag geleefd!, staat er helemaal bovenaan zijn rouwbrief. De uitvaart vindt komende woensdag om 13.30 uur plaats in beperkte familiekring in de aula van het rouwcentrum Lefèvre. De plechtigheid zal via livestream kunnen worden gevolgd via de volgende link: https://youtu.be/uHvLhOXR_a8.