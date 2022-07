Erdon Daci zet KVC Westerlo mee op weg naar 2-0-zege tegen Cercle Brugge: “We hadden alles onder controle”

KVC Westerlo heeft zijn terugkeer op het hoogste niveau niet gemist. Het was wachten tot zondagavond om 21 uur vooraleer de Kemphanen de wei in mochten, maar dat wist het enthousiasme bij spelers en supporters in het Kuipje niet te temperen. Met een alweer erg volwassen prestatie wist het team van coach Jonas De Roeck tegenstander Cercle Brugge finaal met 2-0 over de knie te leggen.

Het waren de Bruggelingen die zoals verwacht een felle start namen, maar een goed georganiseerd Westerlo ving de druk goed op en nam de partij gaandeweg zelf in handen. De rode kaart voor bezoeker Popovic zorgde op het halfuur voor een kantelmoment. Daci scoorde net voor rust de 1-0 en ook in de tweede helft had de thuisploeg voortdurend het overwicht. Doelman Sinan Bolat keek negentig minuten lang werkloos toe en zag hoe invallers Bernat en Vetokele diep in blessuretijd aan de overzijde dan toch eindelijk nog de 2-0 op het bord wisten te zetten.

Lang naar uitgekeken

“Het was vijf jaar geleden dat Westerlo nog in eerste klasse stond”, wist coach Jonas De Roeck achteraf op de persconferentie. “Dit was dus de dag waar iedereen binnen en rond de club naar uitgekeken had. We wilden hen daar iets voor teruggeven en het is ons gelukt. Hier hebben we allemaal samen heel hard voor gewerkt.”

“Ik kan de manier van spelen van Cercle wel appreciëren”, aldus De Roeck. “In het eerste kwartier hadden we het moeilijk, maar we zijn daar heel goed mee omgegaan. Die rode kaart was inderdaad een kantelmoment, maar dat hebben wij door onze eigen, snelle aanpak misschien ook wel een beetje zelf afgedwongen. Het doelpunt van Daci was mentaal heel belangrijk. In de tweede helft bleef Cercle ook met tien man druk zetten, dus het bleef zoeken naar openingen. Die kwamen er ook wel, maar we vergaten de kansen af te maken. Dat is inderdaad nog wel een werkpuntje.” (lacht)

Daci scoort

Erdon Daci (24), de Westelse topschutter van vorig seizoen in 1B, kreeg zondag de voorkeur op Lyle Foster. De Noord-Macedonische spits bedankte meteen met een belangrijke treffer. “Ik ben héél blij dat ik mijn team mee aan een belangrijke overwinning geholpen heb”, glunderde Daci achteraf. “We wisten dat het een ‘though game’ ging worden tegen Cercle, maar alles is verlopen zoals de coach gevraagd had. Onze defensie stond goed georganiseerd. Sinan Bolat heeft nauwelijks een bal moeten pakken, maar hij was wel een belangrijk aanspeelpunt. We zijn altijd rustig gebleven en we hebben het spel langzaam maar zeker naar ons toe getrokken.”

“Jammer dat we het na de rust niet afgemaakt hebben”, beseft ook Daci. “De 2-0 van Foster werd nog afgevlagd wegens buitenspel, maar er waren ook momenten dat de laatste pass er niet helemaal uitkwam. De score had misschien dus wel iets hoger kunnen oplopen, maar uiteindelijk mogen we tevreden zijn over onze prestatie. We hadden als team alles onder controle.”

“Dit hadden we nodig”, besluit Daci. “Onze eerste overwinning is binnen en ik heb mijn eerste goaltje in de Jupiler Pro League meegepikt. Dat geeft alleen maar extra motivatie om op de ingeslagen weg voort te gaan.”