Erdon Daci en KVC Westerlo willen statement maken in tweede derby tegen Lierse Kempenzonen op vier dagen tijd: “Tijd om nog eens te tonen waartoe we in staat zijn”

“We verloren twee keer met 1-0", stelt ook Daci vast. “De statistieken waren zoals altijd: het balbezit was overduidelijk voor ons. De meeste tegenstanders spelen eigenlijk niet om te winnen. Hun uitgangspunt is om zeker geen doelpunt binnen te krijgen en dan is het hopen dat de bal een keer goed valt. Zij doen er alles aan om ons af te stoppen: fouten maken, het spel stilleggen, tijd winnen. Niet leuk voor de toeschouwers, maar goed. Wij doen daar in elk geval niet aan mee. Wij houden vast aan onze tactiek en aan onze eigen manier van voetballen. Dat heeft ons dit seizoen al de nodige successen opgeleverd, dus er is geen reden om het nu plots over een andere boeg te gaan gooien.”

Statement maken

Door een gril in de kalender spelen jullie vier dagen later al terug tegen Lierse Kempenzonen. Een beetje vreemd, maar wel een uitgelezen kans om meteen revanche te nemen. Is het niet eens tijd voor KVC Westerlo om zondag nog eens een statement te maken? “Inderdaad”, besluit Daci. “Daar hebben we de voorbije dagen alvast naartoe gewerkt. We hebben nog zeven punten voorsprong en er zijn nog vier matchen te spelen. We hebben het dus nog allemaal zelf in handen. Twee keer winnen en de buit is binnen. Met de steun van de supporters in de rug gaan we zondag nog eens tonen waartoe we in staat zijn. Ik verwacht me ook nu weer aan een defensief Lierse Kempenzonen. Ik denk niet dat ze veel gaan bewegen, dus dan is het aan ons om een oplossing te vinden. Het zal weer niet simpel zijn, maar hopelijk kunnen we deze match eindelijk nog eens in ons voordeel beslissen.”