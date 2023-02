“Er is een groepsgesprek geweest”: terwijl nederlaag in Eupen nog nazindert, ontvangt KV Mechelen leider Genk

Voetbal Jupiler Pro LeagueEr is de terugkeer van Wouter Vrancken en de festiviteiten rond ‘20 jaar De Redding’, maar bovenal is het Mechelen tegen Racing Genk en moet Malinwa proberen te stunten tegen de leider. De Mechelaars hebben iets recht te zetten na die pijnlijke nederlaag in Eupen vorige week. “Die partij zit nog altijd in mijn achterhoofd”, aldus trainer Steven Defour.

De perszaal van Eupen een week geleden: “Ik heb eigenlijk weinig te zeggen”, vertelde een geslagen Defour aan een kransje journalisten. Op de persbabbel naar aanloop van het duel tegen Genk blikte de Malinwa-coach nog eens terug op de nederlaag. “Die partij heeft heel veel pijn gedaan en zit nog altijd in mijn achterhoofd. Ook bij de spelers merkte ik een zekere ergernis. Iedereen gaat natuurlijk anders om met een nederlaag. Ik kan bijvoorbeeld helemaal niet tegen mijn verlies en was dan ook vrij pissed. De manier waarop we nog onderuit gaan... Eupen had wel meer balbezit na de pauze, maar we gaven geen kansen weg. Na die gelijkmaker konden we zelfs het punt niet meer vasthouden.”

Een wedstrijd helemaal controleren. Daar slaagde Malinwa nog maar zelden in dit seizoen. “Er is een groepsgesprek geweest deze week. Er gebeurt altijd wel iets, waardoor we geen wedstrijd kunnen uitspelen. De jongens hebben positief gereageerd op dat gesprek. De spelers hebben de problemen aangekaart en hebben gezegd waar het op staat.”

Malinwa is al zeven thuisduels op een rij ongeslagen, goed voor een 15 op 21. Al moet er ook worden bij gezegd dat er met Charleroi, Eupen, Kortrijk, Zulte Waregem en Oostende vijf ploegen uit de onderste regionen van het klassement op bezoek kwamen. Het Racing Genk van Vrancken is andere koek. “Het is mooi om te zien hoe Wouter het neerzet in Genk. Zijn manier van spelen is er eentje die ik ook graag zie. Maar evenzeer kijk ik naar het Burnley van Kompany of hoe Arsenal en Manchester City elkaar bekampen. Het is interessant om te bekijken hoe ze in een wedstrijd kunnen switchen van veldbezetting en manier van voetballen.”

Tot slot ging het over de begroeting tussen beide coaches. “Vanaf de eerste tot de laatste minuut zal het hard tegen hard zijn. Ik heb daar geen probleem mee. Wat er op het veld gebeurt, neem ik niet mee buiten de vier lijnen. En Wouter ook niet.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL