Enzo Vandekerckhove schenkt Torhout de zege met twee late doelpunten tegen Merelbeke: "Ik heb lang gewacht op deze kans”

Torhout startte het sterkst en kwam al snel op voorsprong. “Een lucky doelpunt”, geeft Vandekerckhove toe. “Een voorzet van Ruben Pyck week af op de been van een verdediger en de bal vloog vanop zo’n dertig meter over de bezoekende doelman via de deklat in doel. We hielden die voorsprong lang vast, maar halverwege de tweede helft kwam Merelbeke toch langszij, met een knap afstandsschot van buiten het strafschopgebied. We waren even van slag, maar hielden vol en onze inzet werd beloond in de slotfase. Vijf minuten voor tijd tikte ik een loepzuivere assist van Arthur Devos simpel in doel en in de slotfase wist ik nogmaals te scoren, na een puike actie van invaller Jasper Cornillie, die mij met een voorzet aan de tweede paal netjes wist aan te spelen. Een verdiende driepunter, na een match met een hoog tempo, veel inzet en goed spel. We zijn echt tevreden met deze prestatie.”