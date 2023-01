Enzo Neve (HO Kalken) klaar voor tweede seizoensdeel: “Winterstop heeft ons goed gedaan”

Een week later dan hun competitiegenoten in derde nationale hervat Hogerop Kalken zondag het seizoen. Middenvelder Enzo Neve begint met opgeladen batterijen aan de thuiswedstrijd tegen Eendracht Wervik.

HO Kalken beleefde een feestelijke jaarwisseling. Na drie overwinningen zonder tegendoelpunt in de maand december mochten de Kalkenaars van een verlengde winterstop genieten. “De voorbije weken hebben deugd gedaan”, aldus middenvelder Enzo Neve. “Die negen op negen zorgden voor rust en vertrouwen om met een fijn gevoel de winterstop in te gaan.”

Twee oefenmatchen

“We moesten twee weken lang niet naar de club komen en hielden toch onze conditie op niveau met een stevig loopschema. Zo konden we zelf kiezen waar en wanneer we gingen lopen, waardoor we ook meer tijd konden doorbrengen met vrienden en familie. Dat heeft mij en mijn ploegmaats goed gedaan. Sindsdien werkten we al enkele trainingen af en speelden we twee oefenmatchen.”

“De eerste tegen Berlare had twee gezichten. Voor de rust waren we goed en ontbrak enkel een verdiend doelpunt, maar na de pauze was het minder. In de tweede wedstrijd tegen KSV Hoek speelden we 3-3 gelijk. Tegen een ploeg, die voor mij het niveau van een goede tweedenationaler in België heeft, is dat een mooi resultaat. Ik denk dat we klaar zijn om aan de competitie te beginnen.”

Zesde plaats

HO krijgt zondag het bezoek van Wervik, dat in de heenronde nog met 2-4 over de knie werd gelegd. Het verdedigt de komende weken een knappe zesde plaats. “We moeten beseffen dat het moeilijk wordt. Wervik was een van de teams die erg gehavend waren toen we tegen hen uitkwamen. Sindsdien recupereerden ze een drietal basisspelers en wonnen ze net voor de winterstop nog met 1-4 bij Tempo Overijse. Dat doe je niet zomaar.”

“Dat we zesde staan is erg mooi. Als ik mijn ploeggenoten en de trainers een beetje ken, dan weet ik dat iedereen de ambitie zal hebben om er te blijven staan. Voor mij is die klassering ook gewoon de correcte weergave van ons seizoen. We verloren van iedereen in de top vijf, maar pakten wel punten tegen alle ploegen onder ons. Het zou mooi zijn om nu ook in de toppers stappen te gaan zetten.”

Tevreden over niveau

Neve werd binnen Kalken gekroond tot speler van de maand december en verlengde ondertussen zijn overeenkomst voor volgend seizoen. “Toen ik Dikkelvenne verliet was het met de bedoeling om ooit nog eens kampioen te worden. Dat kon ik in mijn eerste seizoen meteen afvinken. Ook nu kan ik alleen maar tevreden zijn over het niveau dat ik haal en het vertrouwen dat ik krijg.

Ook Bram Vrijens en Senn De Corte blijven nog een seizoen bij HO. Yannick Braem en Finn Keisers zijn de eerste inkomende transfers op de Kruisen. Zij komen op het einde van het seizoen over van eersteprovincialer Svelta Melsele.