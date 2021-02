Enzo Ide werkt mooi eerste seizoen af in spectaculaire Trophée Andros

VOETBAL 1A Ontslag van Yves Vanderhaeg­he is kroniek van een aangekon­digd afscheid bij KV Kortrijk

31 januari Met Yves Vanderhaeghe haalde KV Kortrijk in november 2018 een ideale coach binnen. Hij kende het huis, was een West-Vlaming, had adelbrieven en was... betaalbaar. Twee jaar en twee maanden later neemt KVK afscheid van zijn coach. “Tijd voor een nieuwe dynamiek”, zegt algemeen manager Leterme.