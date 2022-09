Enzo Ide scoort weer podium in EK Rallycross

In het Letse hoofdstad Riga werd afgelopen weekend gestreden in de vierde van zes meetings van het Europese kampioenschap Rallycross 2022. West-Vlaming Enzo Ide reed een sterk weekend dat hij met een schitterende podiumplaats afsloot. Onze landgenoot is nu vierde in het Euro RX1, met nog twee wedstrijden te gaan, half september in Spanje en op 8 en 9 oktober in Spa-Francorchamps.

In Euro RX1 is onze landgenoot Enzo Ide nog steeds de Belgische vertegenwoordiger en hij is er aan het werk met de Audi S1 ingezet door het zeer sterke team EKS. Enzo Ide kon in Riga met een snelste tijd in de eerste reeks niet beter aan zijn weekend in Letland beginnen en ook de rest van de sportieve activiteiten op zaterdag verliepen naar wens. Enzo Ide vat zelf het vervolg samen.

Enzo Ide: “In de volgende heat reed ik in het zog van thuisrijder Janis Baumanis naar een derde tijd en in elke reeks zette ik ook nog eens de beste tijd op de tabellen over één ronde. Het klopt dat ik het in Riga best naar mijn zin had en de goede prestaties op zaterdag motiveerden me alleen maar om op zondag nog beter te doen.”

Podium en nu naar Portugal

Dat leverde na de heats een tweede plek op na de Zweed Anton Marklund (Hyundai) die de leiding heeft in het Europese kampioenschap. En zo geschiedde… Na de reeksen werd Enzo Ide tweede in zijn halve finale na de leider in de puntenstand Marklund. In de finale kwam Ide niet zo heel goed weg, terwijl Evjen de leiding nam met zijn Audi. Na een spannend duel met Marklund wist Evjen het laken naar zich toe te trekken. Marklund werd tweede voor Enzo Ide die in de laatste fase van de finale de aansluiting had gevonden met het strijdende duo. Dat Ide bijzonder snel was in Letland werd ook nog eens in de verf gezet door het feit dat hij ook in de finale de snelste rondetijd wist te neer te zetten.

Enzo Ide is nu vierde in de tussenstand terwijl Marklund nog steeds de tussenstand van het EK leidt. Afspraak op 17 en 18 september in Portugal.