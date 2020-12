Enzo Ide scoort eerste podium in rallycross

Onze landgenoot Enzo Ide zag zijn programma dit seizoen ook danig veranderen door de heersende coronacrisis, maar dit weekend sloot hij het seizoen meer dan in schoonheid af. Hij ontdekte in zijn prille rallycrosscarrière dit weekend het Britse circuit van Lydden Hill niet ver van Dover, het circuit waar rallycross begin jaren ‘70 eigenlijk ontstaan is. Onze landgenoot scoorde op dit legendarische circuit een dubbel podium, een schitterende prestatie die meteen ‘goesting’ geeft om 2021 weer aan te vatten.

Enzo Ide trok naar het zuiden van Engeland met zijn Audi S1 bij het team van JC Raceteknik waarbij thuis- en WK-rijder Liam Doran voor de gelegenheid zijn teamgenoot was. Verder noteerden we ook de aanwezigheid van de Brit Oliver Bennett die met zijn MINI ondertussen al heel wat WK-manches heeft afgewerkt. Meteen kon Enzo Ide zich meten met enkele toppers, wat uiteraard in zijn leerproces een goede zaak is.

En Ide liet zich twee dagen opmerken tijdens de double-header in het kader van 5 Nations BRX, het Britse rallycrosskampioenschap. Enzo Ide was op zaterdag en zondag telkens de snelste in de vrije trainingen en liet ook in elk van de drie te rijden kwalificatiereeksen een besttijd achter zijn naam zetten. Vervolgens won De West-Vlaming zijn halve finale om daarna tweemaal tweede te eindigen achter zijn Britse teamgenoot Liam Doran.

Dicht bij eerste zege

Vooral op zondag kon het anders afgelopen zijn. Ide nam immers de kopstart maar moest na een klein foutje in de beruchte bocht Chessons drift Doran voor zich dulden. En toen hij een ronde later in de jokersectie ook nog even werd gehinderd door een tragere deelnemer moest Enzo Ide zich neerleggen bij de tweede plek in het zog van Liam Doran.

“Ik ben al bij al heel tevreden, want ik heb Liam Doran, toch een man met meer ervaring, het vuur aan de schenen kunnen leggen. Vooral op zondag zat de winst erin maar bij het nemen van de verplichte jokersectie werd ik even opgehouden door een tragere deelnemer”, besloot Ide na afloop.

Hoe het seizoen 2021 er zal uitzien, is nog niet helemaal bekend, “maar dat ik zal racen staat vast”, aldus de West-Vlaamse ondernemer.