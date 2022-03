Enzo Ide rijdt in zijn eerste rally meteen naar het podium

Enzo Ide maakte afgelopen zaterdag, in de Franse regionale wedstrijd ‘Rallye Jean-Pierre Champeau’ zijn rallydebuut. Ide, met de Belg Jordy Gruys als corijder, presteerde uitstekend. Naast winst in zijn allereerste KP ooit, finishte hij na vijf proeven tweede algemeen achter de Fransman Julien Marty in een Citroën DS3. Ide reed met een Ford Fiesta R5, met assistentie van Team Floral uit Roeselare. Ide reed nog driemaal de derde tijd en in de slotproef tikte hij als tweede aan. “Het was een toffe ervaring, maar het is werkelijk een volledig andere sport”, blikt Ide terug. “Rally doe je echt met twee, waarbij de rol van de corijder niet mag onderschat worden. Integendeel, ik denk dat de ‘co’ veel bepalender is in een rallywagen dan je denkt.”

Goede samenwerking

“Onze samenwerking verliep best goed in Frankrijk, maar na één rally ben je echt nog geen ervaren rallyrijder hoor”, klinkt het. “Het rijden zelf lijkt eigenlijk op wat je op circuit doet, met name erg zuiver rijden, om echt nergens iets te verliezen. Het is heel een aantrekkelijke vorm van autosport, die voor mij dus compleet nieuw was. Op een paar kleine foutjes na, was het een goed debuut en een podium is uiteraard altijd leuk. Hoe dan ook, ik heb ervan genoten en ik denk dat ik in de toekomst nog wel eens iets met een rallywagen ga doen, maar verwacht me volgende week niet in het WK. (lacht) Ik ben intussen aan het bekijken wat we in 2022 gaan doen, maar een beslissing is er nog niet. Wat ik dit jaar zal doen, maak ik binnenkort bekend.”