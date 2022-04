Enzo Ide op jacht naar succes in EK rallycross

Ide begon zijn autosportcarrière in 2010 op circuit, met onder meer zeges in de beruchte 24 uur van Zolder en vooral de Blancpain Sprint Series-titel in 2016 met het Belgische WRT van Vincent Vossen en Yves Weerts, ook toen al achter het stuur van een Audi. In 2019 maakte hij zijn debuut in de rallycross en in 2021 heeft hij een volledig seizoen in het WK afgewerkt, met een zesde plaats in de eindstand als resultaat. Ide was ook de allereerste Belg die een snelste tijd in een heat van een WK-manche neerzette.

In 2022 zal Ide een volledig Euro RX-seizoen afwerken, terwijl hij ook deelneemt aan een selectie van wedstrijden van de RallyX-serie in Scandinavië, om nog meer ervaring te vergaren.

Sport vol actie

“Rallycross is een zeer onvoorspelbare sport vol actie, die moeilijk met iets anders te vergelijken valt”, aldus de West-Vlaming. “In 2021, aan de zijde van de meest succesvolle rallycrossrijder aller tijden, Johan Kristoffersson, had ik de kans om veel te leren en continu progressie te maken. Nu zal ik die opgedane kilometers moeten benutten, want ik wil strijden om de topplaatsen in het Euro RX. Het is een heel logische stap om met EKS verder te gaan, want zij hebben de knowhow en ervaring op het allerhoogste niveau van de sport en ik ken de Audi S1 RX1 heel goed. Het EK doet ook ons land aan, tijdens het weekend van het WK, in oktober, uiteraard in Spa-Francorchamps.”

EKS-oprichter en eigenaar Mattias Ekstrom kijkt er naar uit om dit jaar verder te werken met Ide. “Ik ben enthousiast om dit seizoen met hem verder te werken”, aldus de tweevoudige DTM-kampioen en 2016 World RX-titelwinnaar. “Ik heb Enzo zien evolueren in de circuitracerij, waar hij bleef leren en groeien en uiteindelijk de Blancpain-titel pakte. De afgelopen jaren heeft hij hetzelfde in de rallycross gedaan, waar hij bleef zijn vaardigheden ontwikkelen tijdens elke wedstrijd die hij heeft gereden. Hier bij EKS mikken we altijd op podiumplaatsen en titels en ik heb het gevoel dat Enzo er klaar voor is om er dit jaar voor te gaan. We zullen hem ondersteunen met onze kennis en expertise op de beste manier die we kunnen. Ik kan niet wachten om hem dit jaar te zien racen. Ik denk dat hij veel mensen kan verrassen.”

