Enzo Ide met wereldkampioenen op podium en nu op weg naar start EK rallycross

Enzo Ide is afgelopen weekend aan zijn seizoen in de rallycross begonnen met een wedstrijd van het RallyX Nordic in Holjes, Zweden. Enzo Ide reed zeer sterke kwalificaties en een mooie halve finale en dat leverde hem een plek in de finale op. In die finale maakte Ide een geweldige start waarbij hij kon aansluiten bij het duo Johan Kristoffersson en Mattias Ekström, twee voormalige wereldkampioenen. Ook na zijn joker in ronde twee verloor Ide de derde plek niet aan de sterk opzittende Thomas Bryntesson. En zo mocht Ide even later mee naar het podium met winnaar Johan Kristoffersson en Mattias Ekström.

Vertrouwen getankt in Zweden

“Dit resultaat geeft in elk geval vertrouwen voor de start het Europese kampioenschap dat volgende week in Hongarije begint”, lachte Ide na afloop van het weekend. “Dit is niet zomaar een voorbereidend kampioenschap, hier verschijnen ook de beste rijders van de wereld aan de start. Ik heb behoorlijk wat vertrouwen getankt, maar natuurlijk het Euro RX, met een startveld van meer dan 20 wagens, zal geen makkelijke opdracht worden. Ik kijk er naar uit, we hebben ons enorm goed voorbereid en ik zal zondagavond weten waar we staan. Uiteraard kan ik rekenen op een topteam, want EKS heeft een bewezen staat van dienst in het World Rallycross Championship, met het winnen van de rijders- en teamtitels in 2016, de teamtitel in 2020 en de rijderskroon in 2021. Ze kennen de Audi ook door en door en ik denk dat we dus niets aan het toeval hebben overgelaten.”