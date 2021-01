Enzo Ide heel snel op ijs in Frankrijk: “Ik heb me enorm geamuseerd”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Erevoorzit­ter Frans Bulcaen (86) van RC Waregem is overleden: “Er lopen er maar weinig rond met zoveel jaren trouwheid aan een club”

17 januari In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem is erevoorzitter Frans Bulcaen (86) van eersteprovincialer Racing Waregem overleden. In het Mirakelstadion had hij heel veel verdiensten. Hij was een voorzitter uit de duizend. Frans Bulcaen maakte in 2006 via de eindronde de promotie naar de toenmalige tweede klasse mee. In april 2012 werd hij als preses van RC Waregem opgevolgd door Jan Devos. Nadien bleef Frans Bulcaen ‘zijn’ Rassing trouw.