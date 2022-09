Enzo Ide eerste Belgische winnaar in EK Rallycross sinds 2010: “Ik wil vicekampioen worden in eigen land”

autosportEnzo Ide moet iets met Portugal hebben. In 2011 won hij in het Zuid-Europese land zijn eerste internationale autorace in de FIA GT3 en dat op de Portugese omloop van Portimao. Meer dan elf jaar later scoorde hij afgelopen weekend, ook in Portugal op het rallycrosscircuit van Montalegre, zijn eerste Europese zege in de rallycrosscompetitie.

Ide won op de mooie Portugese omloop, uiteraard aan het stuur van zijn EKS Audi S1. Hij trekt nu als derde in het EK Rallycross naar de slotmanche van het kampioenschap, op eigen bodem in Spa-Francorchamps en dat op 8 en 9 oktober. Enzo Ide heeft als derde in de stand maar drie punten achterstand op de tweede in het kampioenschap en gaat in België vol voor de zilveren medaille.

Wat een weekend: dat is zonder meer de samenvatting van de Portugese verplaatsing van het Euro RX1 of EK Rallycross van de West-Vlaming Ide. Dankzij een eerste tijd en twee tweede tijden was hij na de reeksen al primus. Enzo Ide bleek in Portugal in topvorm en won met zijn Audi S1 ook zijn progressierace om daarna de Zweed Anton Marklund, de nieuwe kampioen, in de eerste halve finale te verslaan.

Nog ambities

Met drie nieuwe banden vertrok Enzo Ide met vertrouwen vanop de polepositie in de finale en hij reed letterlijk van start tot finish aan de leiding. Enzo Ide klom na de finish zichtbaar gelukkig uit de Audi, maar hij heeft nog ambities. “Wij rijden over twee weken de slotmanche van het EK in eigen land op Circuit Spa-Francorchamps. Daar wil ik echt een aanval inzetten op de tweede plaats in de eindstand en vicekampioen worden.”

“Ik geniet trouwens enorm van de sterke Belgische aanwezigheid in de rallycross, met een titel voor Kobe Pauwels in Euro RX3. Ook Viktor Vranckx maakt een mooie kans op de titel, maar dan in RX2E. Ik zou dan ook alle Belgische fans willen oproepen om op 8 en 9 oktober naar onze thuisrace te komen.”

“Wat betreft Portugal en onze zege is het eigenlijk een verhaal dat we eindelijk hebben kunnen afmaken. Enkele weken geleden, in Riga, waren we al snel en zat het nog wat tegen door een mindere start in de finale. Eigenlijk ben ik al heel het seizoen wel snel, maar in rallycross moeten auto en rijder perfect zijn om te winnen. Dat was nog niet het geval. Die prestatie leveren we hier dus wel, met dit schitterende resultaat als gevolg.”

